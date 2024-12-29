Погода на понедельник, 30 декабря: где будет холоднее всего

В понедельник, 30 декабря, в Украине нигде не будет осадков, хотя будет пасмурно.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, ночью морозно будет в нескольких регионах в центре, на севере, востоке и даже на юге страны, но в пределах -1 градуса. Холоднее всего ночью будет в Донецкой и Луганской областях, до -3.

Днем везде будет плюсовая температура. Теплее всего днем будет на юге, во всех областях до +5 градусов.

В Киеве в понедельник без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 30 декабря самая высокая температура днем была 10,5 в 2023 году, самая низкая ночью -26,3 в 1895 году.

Ранее синоптики предупредили, что в Украину идут 20-градусные морозы. Как и когда изменится погода – читайте в новости.

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