В "Резерв+" начинается бета-тест онлайн-отсрочок: кто получит первым

Сегодня, 4 ноября, начинается бета-тест онлайн отсрочок в приложении "Резерв+".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

По ее словам, первые инструкции получат студенты и аспиранты, заполнявшие форму на тестирование. Дальше люди с инвалидностью и многодетные.

"Все делаем постепенно. На этот раз пуши не отправляем, так что ждите инструкции на своих почтах", – объясняет Черногоренко.

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Отмечается, что уже имеющий отсрочку человек сможет продлить его только по истечении текущего срока действия, поскольку одновременно не могут быть активными две отсрочки.

"Мы благодарны и тем, кто уже имеет отсрочку и также тестирует сервис. Ведь должны проверить, как отражается услуга у разных категорий граждан. Ждем вашего фидбека. И еще раз благодарим за помощь в цифровизации военного учета", – добавила заместитель министра обороны.

Напомним, что в Украине внесли изменения в правила бронирования работников. Это предполагает паузу в бронировании, возможность оформления онлайн бронирования и подготовку инициатив по экономическому бронированию.