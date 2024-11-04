У "Резерв+" розпочинається бета-тест онлайн-відстрочок: хто отримає першим

Сьогодні, 4 листопада, розпочинається бета-тест онлайн відстрочок у застосунку "Резерв+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко.

За її словами, першими інструкції отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування. Далі — люди з інвалідністю та багатодітні.

"Все робимо поступово. Цього разу пуші не відправляємо, тож чекайте інструкції на своїх поштах", – пояснює Чорногоренко.

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Зазначається, що людина, яка вже має відстрочку, зможе подовжити її тільки після закінчення поточного терміну дії, оскільки одночасно не можуть бути активними дві відстрочки.

"Ми вдячні і тим, хто вже має відстрочку і також тестує сервіс. Адже маємо перевірити, як відображається послуга у різних категорій громадян. Чекаємо на ваш фідбек. І ще раз дякуємо за допомогу у цифровізації військового обліку", – додала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, що в Україні внесли зміни до правил бронювання працівників. Це передбачає паузу у бронюванні, можливість оформлення бронювання онлайн та підготовку ініціатив щодо економічного бронювання.