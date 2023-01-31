Зачем Путин угрожал Джонсону ракетами: объяснение эксперта

Президент России Владимир Путин любит угрожать странам Запада ракетными ударами, видя, что с ним не хотят договариваться.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя заявление британского экс-премьера Бориса Джонсона об угрозах от Путина.

"Почему не воплотил? Это уже стиль Путина — делать угрозы о применении ракет, ядерного оружия, систематически время от времени. Или кто-то из его окружения, приспешников, пропагандистов или непосредственно российский президент напрямую угрожают Западу, делают прямые или косвенные намеки, что они готовы применить ядерное оружие, если что-то пойдет не по их сценарию. Довольно часто это происходит, когда России что-то не удается, у них какой-то проигрыш, или с ними не хотят договариваться, или идет не по их плану, как это тоже было в начале полномасштабного вторжения", – заявил Мусиенко.

По мнению эксперта, подобные угрозы от Путина "время от времени будут, они могут быть и сейчас", если Запад будет предоставлять Украине танки или самолеты.

"Эти заявления могут звучать. Они направлены в первую очередь на западных лидеров, чтобы те отказались поддерживать Украину и давили на украинские власти с целью подписания перемирия, которое предполагало бы существенные уступки с украинской стороны. Поэтому Путин использует угрозы, запугивание и так далее. Если бы Путин пытался воплотить угрозы против западных стран, тем более против ядерного государства, которым является Британия, это привело бы к масштабному противостоянию, возможно, к ядерной войне мировых масштабов", — отметил он.

Напомним, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент РФ Владимир Путин в феврале 2022 года перед полномасштабным вторжением в Украину пригрозил использовать ракеты против его страны. По словам Джонсона, Путин сказал ему, что это "займет всего минуту".

В ответ спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал слова экс-премьера Великобритании ложью. По его словам, Джонсон "не понял, о чем с ним говорил Путин" — мол, речь шла о натовских ракетах у границ РФ, которые могут "долететь до Москвы за считанные минуты".

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что президент РФ Владимир Путин не отважится применить ядерное оружие по трем причинам.

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