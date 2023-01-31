Навіщо Путін погрожував Джонсону ракетами: пояснення експерта

Президент Росії Володимир Путін любить погрожувати країнам Заходу ракетними ударами, коли бачить, що з ним не хочуть домовлятися.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, коментуючи заяву британського експрем'єра Бориса Джонсона про погрози від Путіна.

"Чому не втілив? Це вже стиль Путіна - робити погрози про застосування ракет, ядерної зброї, систематично час від часу. Або хтось з його оточення, посіпак, пропагандистів, або безпосередньо російський президент безпосередньо погрожують Заходу, роблять прямі або непрямі натяки, що вони ладні будуть застосувати ядерну зброю, якщо щось піде не за їхнім сценарієм. Досить часто це відбувається, коли Росії щось не вдається, вони мають якийсь програш, або з ними не хочуть домовлятися, або йде не по-їхньому, як це теж було на початку повномасштабного вторгнення", - заявив Мусієнко.

На думку експерта, подібні погрози від Путіна "час від часу будуть, вони можуть бути й зараз", якщо Захід надаватиме Україні танки або літаки.

"Ці заяви можуть лунати. Вони спрямовані в першу чергу на західних лідерів, аби ті відмовились підтримувати Україну і тисли на українську владу з метою підписання перемир'я, яке передбачало б суттєві поступки з українського боку. Тому Путін використовує погрози, залякування і так далі. Якби Путін намагався втілити погрози проти західних країн, тим більше проти ядерної держави, якою є Британія, це призвело б до масштабного протистояння, можливо до ядерної війни світових масштабів", - зазначив він.

Нагадаємо, експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент РФ Володимир Путін в лютому 2022 року перед повномасштабним вторгненням в Україну пригрозив використати ракети проти його країни. Зі слів Джонсона, Путін сказав йому, що це "займе лише хвилину".

У відповідь речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав слова експрем'єра Великої Британії брехнею. За його словами, Джонсон "не зрозумів, про що з ним говорив Путін" - мовляв, йшлося про натовські ракети біля кордонів РФ, які можуть "долетіти до Москви за лічені хвилини".

Російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський вважає, що президент РФ Володимир Путін не наважиться застосувати ядерну зброю з трьох причин.

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