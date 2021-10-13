Британцы назвали самые популярные автомобили в мире

Японские машины доминируют на мировом авторынке.

Британский журнал Autoexpress определил самые популярные автомобили в мире и составил рейтинг из десяти таких машин.

Для создания списка они проанализировали данные 2020 года. Об этом сообщается на их сайте.

1. Toyota Corolla: 1 150 000 продаж

AutoTimesNews

Toyota Corolla была самым популярным автомобилем в мире в 2019 году, и надежный японский седан продолжил занимать первое место с более чем 1,1 млн продаж в 2020 году. Продажи упали на 8% в годовом исчислении, но Corolla сохранила свое лидерство на мировом автомобильном рынке, отражаясь от ряда внедорожников. Значительная часть этого успеха объясняется популярностью автомобиля в США, несмотря на уменьшение интереса американцев к седанам.

2. Toyota RAV4: 1 070 000 продаж

newsroom.toyota.co

Еще одна Toyota занимает второе место в мировых продажах — это внедорожник RAV4. Благодаря росту популярности внедорожников средних размеров, RAV4 получила на 10% выше продажи по сравнению с прошлым годом, и сократила отставание к Corolla. Низкие эксплуатационные расходы, бесперебойная езда и смелый стиль способствуют его успеху, а новая плагин-гибридная опция расширила привлекательность RAV4.

3. Honda CR-V: 885 000 продаж

carscoops.com

За RAV4 следует еще один японский внедорожник Honda CR-V, которого в 2020 году было продано 885 000 единиц. Как и RAV4, CR-V входит в большой семейный класс внедорожников, где он занимает 12% общей доли рынка. CR-V качественно построен, практичен и хорошо оснащен, хотя у него плохая экономия топлива.

4. Nissan Sentra: 705 000 продаж

Associated Press

Nissan Sentra особенно популярен на рынке США. Он занимает тот же сегмент, что и Corolla, где имеет 705 000 продаж с 5,1 миллиона. По сравнению с прошлым годом продажи Sentra выросли на 3%, несмотря на падение продаж компактных седанов на 14%.

5. Toyota Camry: 635 000 продаж

motor1.com

Toyota Camry поддерживает японское доминирование в первой пятерке самых популярных авто благодаря 635 000 продаж. Camry является более крупным родственником седана Corolla и занимает 20% доли рынка в D-сегменте. Как и Corolla, Camry пользуется большой популярностью среди американских клиентов благодаря своему щедрому внутреннему пространству и надежности.

6. Ford F-150: 620 000 продаж

carscoops.com

Проведя много лет у вершины, Ford F-150 остается одним из самых продаваемых автомобилей в мире. В 2020 году он опустился с четвертого места на шестое место. Было продано 620 000 единиц. Неудивительно, что F-150 является чрезвычайно успешным на американском рынке — он становится самым продаваемым автомобилем Америки 40 лет подряд благодаря сочетанию практичности, комфорта и доступности.

7. Honda Civic: 560 000 продаж

carscoops.com

Honda Civic конкурирует в классе, где преобладают вышеупомянутые Toyota Corolla и Nissan Sentra, и в прошлом году ее продажи заметно сократились. Однако Honda продала 560 000 единиц, что позволило ей комфортно войти в топ-10. Яркие двигатели и практичность Civic сделали авто популярными во всем мире.

8. Honda HR-V: 560 000 продаж

Honda.com

HR-V — это третья модель Honda в этом списке. Она входит в класс компактных внедорожников, который стал одним из лучших в прошлом году, хотя с общим снижением продаж на 1%. Продажи HR-V упали на 11%, но из-за того, что покупатели ждали запуска абсолютно новой модели с гибридным двигателем. Несмотря на устаревшую информационно-развлекательную систему, нынешний HR-V предлагает хорошую цену и много места.

9. Chevrolet Silverado: 500 000 продаж

Chevrolet Silverado — один из двух американских пикапов, которые попали в топ-10 года. Silverado давно отстает от Ford F-150, но он имеет 500 000 продаж, что соответствует его показателям за 2019 год. Как и Ford, Chevrolet покоряет ценой, размерами и прочностью, что делает его любимым среди американских покупателей.

10. Honda Accord: 500 000 продаж

Honda Accord имела 500 000 продаж в прошлом году. Она уступает Toyota Camry в классе больших седанов, но предлагает выразительный стиль и приятную информационно-развлекательную систему.

Ранее сообщалось, что в Великой Британии назвали самые популярные автомобили 2021 года.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку