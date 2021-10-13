Британці назвали найпопулярніші автомобілі в світі

Японські машини домінують на світовому авторинку.

Британський журнал Autoexpress визначив найпопулярніші автомобілі у світі і склав рейтинг із десяти таких машин.

Для створення списку вони проаналізували дані 2020 року. Про це повідомляється на їхньому сайті.

1. Toyota Corolla: 1 150 000 продажів

AutoTimesNews

Toyota Corolla була найпопулярнішим автомобілем у світі в 2019 році, і надійний японський седан продовжив посідати перше місце з більше ніж 1,1 млн продажів у 2020 році. Продажі впали на 8% у річному обчисленні, але Corolla зберегла своє лідерство на світовому автомобільному ринку, відбиваючись від низки позашляховиків. Значна частина цього успіху пояснюється популярністю автомобіля в США, незважаючи на зменшення інтересу американців до седанів.

2. Toyota RAV4: 1 070 000 продажів

newsroom.toyota.co

Ще одна Toyota посідає друге місце у світових продажах – це позашляховик RAV4. Завдяки зростанню популярності позашляховиків середніх розмірів, RAV4 отримала на 10% вищі продажі порівняно з минулим роком і скоротила відставання від Corolla. Низькі експлуатаційні витрати, безперебійна їзда та сміливий стиль сприяють його успіху, а нова плагін-гібридна опція розширила привабливість RAV4.

3. Honda CR-V: 885 000 продажів

carscoops.com

За RAV4 йде ще один японський позашляховик Honda CR-V, якого у 2020 році було продано 885 000 одиниць. Як і RAV4, CR-V належить до великого сімейного класу позашляховиків, де він займає 12% загальної частки ринку. CR-V якісно побудований, практичний та добре оснащений, хоча у нього погана економія палива.

4. Nissan Sentra: 705 000 продажів

Associated Press

Nissan Sentra особливо популярний на ринку США. Він займає той самий сегмент, що і Corolla, де має 705 000 продаж із 5,1 мільйона. Порівняно з минулим роком продажі Sentra зросли на 3%, незважаючи на падіння продажів компактних седанів на 14%.

5. Toyota Camry: 635 000 продажів

motor1.com

Toyota Camry підтримує японське домінування у першій п'ятірці найпопулярніших авто завдяки 635 000 продаж. Camry є більшим родичем седана Corolla і займає 20% частки ринку в D-сегменті. Як і Corolla, Camry користується великою популярністю серед американських клієнтів завдяки своєму щедрому внутрішньому простору та надійності.

6. Ford F-150: 620 000 продажів

carscoops.com

Після багатьох років біля вершини Ford F-150 залишається одним з найбільш продаваних автомобілів у світі. У 2020 році він опустився з четвертого місця на шосте. Було продано 620 000 одиниць. Не дивно, що F-150 є надзвичайно успішним на американському ринку – він стає найбільш продаваним автомобілем Америки 40 років поспіль завдяки поєднанню практичності, комфорту та доступності.

7. Honda Civic: 560 000 продажів

carscoops.com

Honda Civic конкурує в класі, де переважають згадані вище Toyota Corolla та Nissan Sentra, і в минулому році її продажі помітно скоротилися. Проте Honda продала 560 000 одиниць, що дозволило їй комфортно увійти в топ-10. Яскраві двигуни та практичність Civic зробили авто популярними у всьому світі.

8. Honda HR-V: 560 000 продажів

Honda.com

HR-V – це третя модель Honda у цьому списку. Вона входить до класу компактних позашляховиків, який став одним з кращих у минулому році, хоча і з загальним зниженням продажів на 1%. Продажі HR-V впали на 11%, але через те, що покупці чекали на запуск абсолютно нової моделі з гібридним двигуном. Незважаючи на застарілу інформаційно-розважальну систему, нинішній HR-V пропонує хорошу ціну та багато місця.

9. Chevrolet Silverado: 500 000 продажів

Chevrolet Silverado – один з двох американських пікапів, які потрапили до топ-10 року. Silverado давно відстає від Ford F-150, але він має 500 000 продажів, що відповідає його показникам за 2019 рік. Як і Ford, Chevrolet підкорює ціною, розмірами та міцністю, що робить його улюбленим серед американських покупців.

10. Honda Accord: 500 000 продажів

Honda Accord мала 500 000 продажів минулого року. Вона поступається Toyota Camry у класі великих седанів, але пропонує виразний стиль та приємну інформаційно-розважальну систему.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії назвали найпопулярніші автомобілі 2021 року.

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