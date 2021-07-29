Ани Лорак белым бикини подчеркнула идеальный загар

Артистка наслаждается отдыхом в Турции.

Певица Ани Лорак, которая недавно засветила пышную грудь в золотистом мини-бикини, продолжает будоражить воображение поклонников.

Как известно, сейчас артистка вместе с дочерью наслаждается отпуском в Бодруме, Турция. И с собой исполнительница взяла немало купальников. Вслед за золотистым Лорак поделилась фотографиями в белом бикини.

instagram.com/anilorak

На снимках Ани разместилась в кресле и смотрит вдаль. Певица продемонстрировала идеальный загар, стройные ноги и прокачанный живот.

instagram.com/anilorak

"Время подумать, время загрузить новую программу. Впереди много сюрпризов", — прокомментировала фото артистка.

instagram.com/anilorak

Напомним, что уже в следующем месяце Ани Лорак впервые за семь лет выступит в Украине с сольным концертом. Артистка отыграет два концерта подряд в одном из одесских ночных клубов.

Последний свой сольный концерт Лорак в Украине дала в 2014 году. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию, получать там награды. А потом остаться там и работать.

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