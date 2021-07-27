Ани Лорак засветила пышную грудь в золотистом мини-бикини

Артистка отправилась на отдых в Турцию.

Певица Ани Лорак, которая в августе собираеться в Украину с концертом, устроила себе долгожданный отпуск.

Сейчас артистка наслаждается теплыми солнечными днями в городе Бодрум, что в Турции. О своем отдыхе исполнительница рассказала в Instagram. В фотоблоге Лорак разместила серию снимков, на которых позирует в золотистом мини-бикини.

instagram.com/anilorak

Пляжный наряд Ани подчеркнул ее большой бюст, плоский прокачанный живот и стройную фигуру.

instagram.com/anilorak

"Согреваемся лучами солнца! Настраиваемся на позитив!" — подписала фото знаменитость.

instagram.com/anilorak

instagram.com/anilorak

Напомним, что неделю назад стало известно о том, что Ани Лорак впервые за семь лет даст концерт в Украине. 16 и 17 августа певица планирует выступить в Одессе.

Отметим, что в ноябре 2017 года Ани Лорак неожиданно выступила во Дворце "Украина" в Киеве на шоу, посвященном 15-летию балета "Freedom". Это стало настоящим шоком, ведь в афишах она указана не была. Было лишь отмечено, что ожидается "специальный гость".

Последний свой сольный концерт Лорак в Украине дала в 2014 году. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию, получать там награды. А потом остаться там и работать.

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