Dacia намерена выпустить электрический вариант Sandero

Модель должна появиться не раньше 2026 года.

Компания Dacia собирается выпустить электрический вариант хэтчбека Sandero.

Об этом сообщает InsideEVs.

Отмечается, что эта модель будет построена на базе перспективного Renault 5. Относительно сроков появления этого автомобиля на рынке, то он должен появиться не раньше 2026 года.

Так, глобальная стратегия Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi предполагает постепенный отказ от двигателей внутреннего сгорания всеми подконтрольными брендами. Однако относительно политики структуры Dacia-Lada практически ничего не было известно. Теперь же появились первые подробности о дальнейших шагах румынской Dacia.

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Однако это не означает, что марка не планирует полную электрификацию своего модельного ряда. Уже сейчас в Китае производится бюджетный электромобиль Dacia Spring, который поставляется в Европу, и по праву может претендовать на звание одного из самых дешевых "зеленых" автомобилей.

Тем не менее, румыны выпустят электрические машины и в больших сегментах. Одним из таких автомобилей станет аналог Renault 5, который будет прямым наследником существующего хэтча Sandero. Датой дебюта может стать 2026 год, однако конкретных дат пока еще нет. В Альянсе уверяют, что по стоимости модель сравнится с Renault Clio.

Ранее рассказывалось о том, что Dacia официально представила обновленный кроссовер Duster.

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