Народные приметы, обряды и обычаи 27 июля

Лето сухое, жаркое — зима малоснежная, морозная.
27 июля верующие и церковь почтили память апостола от 70 Акилы, преподобного Стефана Махрищского, мученика Юста, преподобного Елия, монаха, преподобного Онисима, чудотворца, преподобного Никодима Святогорца.
27 июля: церковный праздник
Преподобный Стефан родился и воспитывался в Киеве. Молодым принял монашество в Киево-Печерском монастыре. После нескольких лет пребывания в нем, ища уединения для полного молчания, вместе со своими последователями отправился на север и возле городка Махрищи основал скит. Через неблагосклонное отношение к нему соседних землевладельцев был вынужден на время оставить его. Позже он снова вернулся сюда и умер в глубокой старости. Позже были открыты его нетленные мощи.
27 июля: народные традиции
В народе день назвали День Акилы, или Дозоры. В это время обычно начинали сбор урожая, поскольку с 27 июля по 26 августа лето начинает идти на убыль.
27 июля: что категорически запрещено делать
- выходить из дома во время грозы;
- пускать в дом бездомное животное;
- длительное время готовить пищу;
- оставлять открыть настежь дверь.
27 июля: что стоит сделать
В это время успевают грибы. Поэтому старались обязательно сходить в лес, чтобы собрать хотя бы лукошко. Также листья на деревьях начинали менять свою окраску, а потому отправлялись на прогулку всей компанией, чтобы насладиться природой.
27 июля: народный календарь
- Лето сухое, жаркое — зима малоснежная, морозная.
- Мокрое лето — осень конечно; лето мокрое и теплая осень на долгую зиму.
- После сухого и жаркого лета следующий год будет урожайным.
- Когда созревают черники — начинай косить рожь.
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