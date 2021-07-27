Непогода обрушилась внезапно.

В Италии сильный град повредил сотни автомобилей.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 27 июля.

Непогода обрушилась внезапно и длилась меньше часа и за это время успела наделать много среда. На трассе между городами Пьяченца и Парма образовался длинный затор и на этих кадрах видно, разбитые стекла и разбитые кузова автомобилей. Мощные ливни с градом накрыли весь север Италии.

Напомним, что сразу несколько европейских стран страдают от наводнений. В Британии после мощных ливней затопило столицу. От последствий нового наводнения приходит в сеья Бельгия. От предыдущего потопа едва прошло 10 дней, как страну снова залило. В Германии число погибших в результате масштабных наводнений возросло до 175. Из-за циклона Бернд Европу накрыли мощные ливни, в результате которых реки Западной Германии вышли из берегов и затопили населенные пункты сразу в нескольких регионах. От большой воды также страдают Австрия, Нидерланды, Франция и Швейцария. Мощные ливни наделали вреда в Чехии и Польше.

Новости мира: в Италии сильный град повредил сотни автомобилей

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