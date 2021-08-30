ДТЭК в августе нарастил запасы угля на ТЭС на 6% Актуально

ДТЭК в августе нарастил запасы угля на ТЭС на 6% Актуально

Запасы угля на складах ТЭС компании "ДТЭК Энерго" за август увеличились на 6% или на 33 тыс. т.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Для этого компания накапливает уголь на складах: как за счет добычи на собственных шахтах, так и импорта топлива из-за границы. С начала августа запасы угля на складах ТЭС ДТЭК Энерго увеличились более чем на 6% или на 33 тыс. тонн. Так, если на 1 августа их было почти 521 тыс. тонн, то 30 августа запасы топлива составили более 554 тыс. тонн", — сообщили в компании.

Только за 30 дней августа на ТЭС ДТЭК из своих шахт и обогатительных фабрик компании было поставлено более 980 тыс. тонн угля.

За 7 месяцев текущего года на шахтах "ДТЭК Энерго" ввели в работу 17 новых лав и добыли почти 10 млн тонн газового угля.

"Кроме приоритетной добычи украинского угля, "ДТЭК Энерго" начал его импорт из Польши. 19 августа первая партия польского угля, объемом 2700 тонн, поступила в Украину. Поставка предусмотрена в рамках подписанного недавно компанией ДТЭК Энерго и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 тыс. тонн энергетического угля из соседней страны", — сообщили в ДТЭК.

Также компания ожидает поставки топлива из США и Казахстана. В конце прошлой недели ДТЭК Энерго и ОАО "Центрэнерго" согласовали поставку 75 тыс. тонн угля. Объем угля будет распределен равными частями (по 37,5 тыс. тонн) для нужд ТЭС частной и государственной генераций.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.

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