В Луганской области возник лесной пожар

Огонь удалось взять под контроль.

В Луганской области вспыхнул пожар.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Луганской области.

По информации спасателей, хвойная подстилка занялась в лесу вблизи села Пурдовка Северодонецкого района. Во время пожара погибших и пострадавших не обнаружено.

Спасателям удалось предотвратить распространение огня. Пожар удалось локализовать, но тушения огня до сих пор.

Напомним, осенью на территории Луганской области возникли масштабные пожары. Через них было открыто 11 уголовных производств, ориентировочная площадь пожаров составляет 22121 га. вследствие пожаров погибли 11 человек, повреждены четыре сотни домов. Правительство выделило 185 млн грн для пострадавших.

Про несокрушимость и надежду: история Татьяны Журман, пострадавшей в пожаре в Луганской области

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