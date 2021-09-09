Готовы ли предприниматели к новому локдауну — опрос

29% респондентов говорят, что не почувствовали влияния пандемии.

42% предпринимателей, которые работают онлайн, не готовы к новым карантинным ограничениям. Таков результат опроса украинской онлайн-платформы по продаже и покупке товаров.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 9 сентября.

Среди главных проблем называют задержки поставки товаров при жестком карантине — говорится и о покупках по Украине, и из-за рубежа. Также, согласно опросу, 29% респондентов говорят, что оказывают услуги и не почувствовали влияния пандемии.

Стоит отметить, что ситуация с коронавирусом в Украине с приходом осени начала стремительно ухудшаться и регионы оказались на пороге усиления карантинных ограничений. Уже с понедельника, 13 сентября, в Украине могут ввести "желтый" уровень эпидемопасности, а в областях, где наихудшие показатели по коронавирусу, карантин могут усилить еще больше. Однако о полном локдауне пока речь не идет.

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