Домохозяйки против Джейми Оливера, или килька VS анчоусы

У вас в холодильнике не завалялись каперсы, бэби-осьминоги и семена фенхеля (без них буйабес вообще не тот, просто поверьте)? Тогда вам не стоит платить за онлайн-курс от модного повара или фуд-блогера – деньги на ветер. Лучше почитайте колонку Олены Концевич, она вам расскажет все как есть. Сохраните деньги, продукты и душевное здоровье.

Обожаю Джейми Оливера. У него такие милые кривые зубы! А этот акцент, придающий ему столько мимишности! Мне нравится наблюдать, как он хлопочет на своей кухоньке, выпекая и маринуя. А история про то, как он победил "Макдоналдс"? Вот что значит человек, который стоит на страже кухни.

Но стоять на страже кухне – не значит стоять на страже нравственного здоровья тех, кто на ней готовит. Ведь очень просто вбухать в процесс готовки 4-6-8 часов в день, вываривая потроха морского леопарда в соусе из крокодиловых слез, когда на твоем счету – миллионы, и на работу идти не нужно.

Что вы готовите дома в перерыве между работой, сериалами, математикой с детьми и сном? Рис с котлетами? Горячие бутерброды с сыром? Может, закрутки делаете? Варенье сегодня кто-нибудь варит вообще? Сразу снимаю вопрос для тех, кто не умеет/не любит готовить и считает, что в наше время все можно купить – вкус собственноручно приготовленных вареников с вишней вы никогда не купите, поэтому продолжайте кормить оптовиков, заказывая мороженые "мамины пироги", слепленные китайским автоматом.

Вы замечали, что иногда ваши домочадцы начинают морщить нос, увидев на столе зразы с подливкой (позавчерашний картофель в мундирах + остатки кислой сметаны)? А фраза "что ты чипсы жуешь, там корыто вермишели уже неделю стоит" вам знакома? А ощущение пренебрежения к самой себе, когда приходится в четвертый раз за неделю готовить на завтрак яичницу с сосисками?

Это только в кино из упаковки только что купленных продуктов торчит французский багет и зеленый салат. У нас из кулька "АТБ", наскоро принесенного домой, торчит в лучшем случае морковка и рулон мусорных пакетов.

Хуже всего, когда мать семейства из-за нехватки времени бросает святую обязанность готовки на отца – тогда, к ужасу домочадцев, на арене появляется фирменный борщ с аджикой, солеными огурцами и макаронами с пельменями. И тогда хозяйка, глубоко вздохнув, обращается за свежими идеями к продвинутым.

Фуд-блогерство – один из популярных способов заработать на – сорри за каламбур – хлеб насущный. Еда стала средством для творческих инсинуаций и реализации. Блогеры путешествуют по миру, пробуя местные блюда, и выкладывают все это в сеть. Американка Молли Йе печет пирожные, как в сказке "Алиса в стране чудес". Студент из Глазго Майк Маккормик выкладывает из сладостей человеческие легкие, печень и кишки. Дизайнерам из Studio Furious надоел традиционный фастфуд, поэтому они готовят пищу в форме зданий, монстров и кальмаров. Все это красиво выглядит и приносит авторам круглые суммы. Но что делать среднестатистическому человеку, который, насмотревшись на крабы-бургеры, вспоминает о первоначальном назначении пищи и пытается воплотить экзотические идеи в жизнь?

Мои любимые рецепты начинаются так: достаньте то, что завалялось в холодильнике. Я заранее радуюсь, потому что знаю, что сейчас мне придется где-то достать пармезан, маскарпоне, черные трюфели, свежую дорадо, бэби-керот, артишоки и мускат. Да, задача фуд-блогера – разнообразить ваш стол и познакомить вас с новыми рецептами. Но почему рецепты обязательно надо готовить из сезонных овощей средней полосы Парагвая?

Также читайте Популярный шеф-повар Джейми Оливер предлагал бесплатно накормить свадьбу Меган и Гарри

Мой любимый Джейми Оливер позиционирует себя как автор "доступных и простых" рецептов на каждый день. Окей, берем первые попавшиеся его кулинарные шедевры, найденные в Сети: уолдорфский салат с печеным виноградом, лингвини с креветками, чили, шафраном и корицей, пряный суп из пастернака и салат из абрикосов гриль. Вы вообще знали о существовании абрикосов гриль?..

Ароматный овощной тажин нам рекомендуют подавать с кускусом, присыпав миндальными лепестками, сливовый тарт-татен готовить следует из четырех различных видов слив с добавлением кленового сиропа и стручка ванили. А помните Ганнибала Лектера, который закусил чьей-то печенью под бокальчик кьянти? Джейми Оливер рекомендует готовить стракотто именно с кьянти, с добавлением фенхеля, шалфея и сельдерея. Из чего готовят стракотто, спросите вы? Из свежей говядины, конечно. О, а вы только-только урезали бюджет, чтобы купить сельдерей? Тогда возвращаемся к сценарию борща с аджикой.

Что же выбрать, когда в схватку вступают далеко не заоблачный бюджет, расписанный по минутам рабочий день и желание питаться не только полуфабрикатами? Выберите фантазию. Вместо томатов в собственном соку возьмите обычные помидоры, вместо свежих ананасов – консервированные, вместо филе индейки – филе курицы. Оливер говорит, что нужно взять килограмм мяса? Возьмите половину. Нет времени месить тальятелле из семолы собственноручно? Купите готовые макароны. Конечно, всегда есть риск вместо семги гравлакс под соусом бешамель получить вареную колбасу на батоне с майонезом, но сколько той жизни!..

Чтобы как-то обелить в глазах общества моего любимого Оливера, нашла у него "нормальный" рецепт. Шинкуем луковицу, чеснок, морковку и сельдерей, пассеруем на малом огне. Добавляем ложку муки, полтора стакана молока и бросаем две порезанные кубиком картофелины. За несколько минут до готовности всыпаем в ваш суп несколько ложек зеленого горошка и маленькую банку консервированной кукурузы. Свежие листья эвкалипта и розовый перец можете не добавлять. Приберегите на следующий раз.

Читайте также: Немолодая, некрасивая и неуспешная ищет счастье

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку