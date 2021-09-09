Домогосподарки проти Джеймі Олівера, або кілька VS анчоуси

У вас в холодильнику не завалялися каперси, бебі-восьминоги і насіння фенхелю (без них буябес взагалі не той, просто повірте)? Тоді вам не варто платити за онлайн-курс від модного кухаря або фуд-блогера — гроші на вітер. Краще почитайте колонку Олени Концевич, вона вам розповість все як є. Збережіть гроші, продукти і душевне здоров'я.

Обожнюю Джеймі Олівера. У нього такі милі криві зуби! А цей акцент, що надає йому стільки мімішності! Мені подобається спостерігати, як він клопочеться на своїй кухоньці, випікаючи і маринуючи. А історія про те, як він переміг "Макдоналдс"? Ось що значить людина, яка стоїть на сторожі кухні.

Але стояти на сторожі кухні — не означає стояти на сторожі морального здоров'я тих, хто на ній готує. Адже дуже просто вбухати в процес готування 4-6-8 годин на день, виварюючи тельбухи морського леопарда в соусі з крокодилячих сліз, коли на твоєму рахунку — мільйони, і на роботу йти не потрібно.

Що ви готуєте дома в перерві між роботою, серіалами, математикою з дітьми і сном? Рис із котлетами? Гарячі бутерброди з сиром? Може, закрутки робите? Варення сьогодні хто-небудь варить взагалі? Одразу знімаю запитання для тих, хто не вміє/не любить готувати і вважає, що в наш час все можна купити — смак власноруч приготованих вареників із вишнею ви ніколи не купите, тому продовжуйте годувати оптовиків, замовляючи морожені "мамині пироги", зліплені китайським автоматом.

Ви помічали, що іноді ваші домочадці починають морщити ніс, побачивши на столі зрази з підливою (позавчорашня картопля в кожушках + залишки кислої сметани)? А фраза "що ти чипси жуєш, там корито вермішелі вже тиждень стоїть" вам знайома? А відчуття зневаги до самої себе, коли доводиться вчетверте за тиждень готувати на сніданок яєчню з сосисками?

Це тільки в кіно з упакування тільки що куплених продуктів стирчить французький багет і зелений салат. У нас з кулька "АТБ", нашвидку принесеного додому, стирчить в найкращому випадку морквина і рулон сміттєвих пакетів.

Найгірше, коли мати родини через брак часу кидає святий обов'язок готування на батька — тоді, до жаху домочадців, на арені з'являється фірмовий борщ з аджикою, солоними огірками і макаронами з пельменями. І тоді господиня, глибоко зітхнувши, звертається за свіжими ідеями до просунутих.

Фуд-блогерство — один із популярних способів заробити на — сорі за каламбур — хліб насущний. Їжа стала засобом для творчих інсинуацій і реалізації. Блогери подорожують світом, куштуючи місцеві страви, і викладають все це в Мережу. Американка Моллі Є пече тістечка, як в казці "Аліса в країні див". Студент із Глазго Майк Маккормік викладає з солодощів людські легені, печінку і кишки. Дизайнерам з Studio Furious набрид традиційний фастфуд, тому вони готують їжу в формі будівель, монстрів і кальмарів. Все це має красивий вигляд і приносить авторам круглі суми. Але що робити середньостатистичній людині, яка, надивившись на краби-бургери, згадує про первинне призначення їжі і намагається втілити екзотичні ідеї в життя?

Мої улюблені рецепти починаються так: дістаньте те, що завалялося в холодильнику. Я заздалегідь радію, тому що знаю, що зараз мені доведеться десь дістати пармезан, маскарпоне, чорні трюфелі, свіжу дорадо, бебі-керот, артишоки і мускат. Так, завдання фуд-блогера — урізноманітнити ваш стіл і познайомити вас із новими рецептами. Але чому рецепти обов'язково треба готувати з сезонних овочів середньої смуги Парагваю?

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Мій улюблений Джеймі Олівер позиціонує себе як автор "доступних і простих" рецептів на кожен день. Окей, беремо перші-ліпші його кулінарні шедеври, знайдені в Мережі: волдфорський салат із печеним виноградом, лінґвіне з креветками, чилі, шафраном і корицею, пряний суп з пастернаку і салат з абрикосів гриль. Ви взагалі знали про існування абрикосів гриль?..

Ароматний овочевий тажин нам рекомендують подавати з кускусом, присипавши мигдальними пелюстками, сливовий тарт-татен готувати слід із чотирьох різних видів слив з додаванням кленового сиропу і стручка ванілі. А пам'ятаєте Ганнібала Лектера, який закусив чиєюсь печінкою під келишок к'янті? Джеймі Олівер рекомендує готувати стракото саме з к'янті, з додаванням фенхелю, шавлії і селери. З чого готують стракото, запитаєте ви? Зs свіжої яловичини, звичайно. О, а ви тільки-тільки урізали бюджет, щоб купити селеру? Тоді повертаємося до сценарію борщу з аджикою.

Що ж вибрати, коли в сутичку вступають далеко не надзвичайний бюджет, розписаний за хвилинами робочий день і бажання харчуватися не тільки напівфабрикатами? Виберіть фантазію. Замість томатів у власному соку візьміть звичайні помідори, замість свіжих ананасів — консервовані, замість філе індички — філе курки. Олівер говорить, що потрібно взяти кілограм м'яса? Візьміть половину. Немає часу місити тальятеле з семоли власноруч? Купуйте готові макарони. Звичайно, завжди є ризик замість сьомги гравлакс під соусом бешамель отримати варену ковбасу на батоні з майонезом, але скільки того життя!..

Щоб якось вибілити в очах суспільства мого улюбленого Олівера, знайшла у нього "нормальний" рецепт. Шаткуємо цибулину, часник, моркву і селеру, пасеруємо на малому вогні. Додаємо ложку борошна, півтори склянки молока і кидаємо дві порізані кубиком картоплини. За кілька хвилин до готовності всипаємо в ваш суп кілька ложок зеленого горошку і маленьку банку консервованої кукурудзи. Свіже листя евкаліпту і рожевий перець можете не додавати. Прибережіть на наступний раз.

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