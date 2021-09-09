Зірка стрічки "Голодні ігри" Дженніфер Лоуренс вагітна первістком

Радісну новину підтвердили представники артистки.
У родині американської акторки Дженніфер Лоуренс наближається радісна подія.
Так, 31-річна зірка стрічки "Голодні ігри" та її чоловік, американський мистецтвознавець і арт-агент, директор картинної галереї Кук Мароні вперше стануть батьками. Хорошу новину підтвердив представник Лоуренс, пише People.
Цікаво, що ще за декілька років до зустрічі з чоловіком Дженніфер неодноразово говорила в своїх інтерв'ю, що дуже мріє про дитину:
"Я безумовно хочу стати мамою. Я уявляю, що у мене будуть діти, і тоді моє життя буде здаватися повним", - зізнавалася артистка.
Дженніфер Лоуренс та її чоловік Кук Мароні
Зазначимо, що про роман Дженніфер Лоуренс та американського галериста Кука Мароні стало відомо влітку 2018-го. У вересні 2019-го закохані таємно розписалися. А вже у жовтні того ж року стало відомо про гучне весілля пари. Воно відбулося у старовинному маєтку Belcourt Castle в місті Ньюпорт, стилізованому під французький замок. Всього на весілля прибуло близько 150 гостей.