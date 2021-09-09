Звезда фильма "Голодные игры" Дженнифер Лоуренс беременна первенцем

Радостную новость подтвердили представители артистки.

В семье американской актрисы Дженнифер Лоуренс грядет радостное событие.

Так, 31-летняя звезда фильма "Голодные игры" и ее муж, американский искусствовед и арт-агент, директор картинной галереи Кук Марони впервые станут родителями. Хорошую новость подтвердил представитель Лоуренс, пишет People.

Интересно, что еще за несколько лет до встречи с мужем Дженнифер неоднократно говорила в своих интервью, что очень мечтает о ребенке:

"Я определенно хочу стать мамой. Я представляю, что у меня будут дети, и тогда моя жизнь будет казаться полной", — признавалась артистка.

Дженнифер Лоуренс и ее муж Кук Марони

Отметим, что о романе Дженнифер Лоуренс и американского галериста Кука Марони стало известно летом 2018-го. В сентябре 2019-го влюбленные тайно расписались. А уже в октябре того же года стало известно о громкой свадьбе пары. Она прошла в старинном поместье Belcourt Castle в городе Ньюпорт, стилизованном под французский замок. Всего на свадьбу прибыло около 150 гостей.

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