Відбір на ЧС-2022: розклад і результати матчів 6-го туру

Поєдинки відбудуться 7-го та 8 вересня.
7-8 вересня будуть зіграні матчі 6-го туру європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.
Збірна України пропускає цей тур, поки її суперники в групі позмагаються за очки в очних поєдинках: Боснія і Герцеговина прийме Казахстан, а Франція вдома зіграє проти Фінляндії.
Після п'яти матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 5 очок. "Синьо-жовті" посідають третю сходинку в групі D, де лідирує з 9 балами Франція.
|КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2022
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ
|Віворок, 7 вересня
|19:00
|Група A
|АЗЕРБАЙДЖАН
|ПОРТУГАЛІЯ
|_:_
|21:45
|Група A
|ІРЛАНДІЯ
|СЕРБІЯ
|_:_
|21:45
|Група D
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|КАЗАХСТАН
|_:_
|21:45
|Група D
|ФРАНЦІЯ
|ФІНЛЯНДІЯ
|_:_
|21:45
|Група F
|ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ
|МОЛДОВА
|_:_
|21:45
|Група F
|ДАНІЯ
|ІЗРАЇЛЬ
|_:_
|21:45
|Група F
|АВСТРІЯ
|ШОТЛАНДІЯ
|_:_
|21:45
|Група G
|ЧОРНОГОРІЯ
|ЛАТВІЯ
|_:_
|21:45
|Група G
|НОРВЕГІЯ
|ГІБРАЛТАР
|_:_
|21:45
|Група G
|НІДЕРЛАНДИ
|ТУРЕЧЧИНА
|_:_
|21:45
|Група H
|РОСІЯ
|МАЛЬТА
|_:_
|21:45
|Група H
|СЛОВАЧЧИНА
|КІПР
|_:_
|21:45
|Група H
|ХОРВАТІЯ
|СЛОВЕНІЯ
|_:_
|Середа, 8 вересня
|19:00
|Група J
|ВІРМЕНІЯ
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|_:_
|21:45
|Група B
|КОСОВО
|ІСПАНІЯ
|_:_
|21:45
|Група B
|ГРЕЦІЯ
|ШВЕЦІЯ
|_:_
|21:45
|Група C
|ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
|ШВЕЙЦАРІЯ
|_:_
|21:45
|Група C
|ІТАЛІЯ
|ЛИТВА
|_:_
|21:45
|Група E
|БІЛОРУСЬ
|БЕЛЬГІЯ
|_:_
|21:45
|Група E
|УЕЛЬС
|ЕСТОНІЯ
|_:_
|21:45
|Група I
|УГОРЩИНА
|АНДОРРА
|_:_
|21:45
|Група I
|АЛБАНІЯ
|САН-МАРИНО
|_:_
|21:45
|Група I
|ПОЛЬЩА
|АНГЛІЯ
|_:_
|21:45
|Група J
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|РУМУНІЯ
|_:_
|21:45
|Група J
|ІСЛАНДІЯ
|НІМЕЧЧИНА
|_:_
- Європейська кваліфікація ЧС-2022 почалася 24 березня 2021 року і завершиться 29 березня 2022 року.
- Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.
- Мундіаль прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року.