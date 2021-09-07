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Відбір на ЧС-2022: розклад і результати матчів 6-го туру

Відбір на ЧС-2022: розклад і результати матчів 6-го туру

Associated Press

Поєдинки відбудуться 7-го та 8 вересня.

7-8 вересня будуть зіграні матчі 6-го туру європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Збірна України пропускає цей тур, поки її суперники в групі позмагаються за очки в очних поєдинках: Боснія і Герцеговина прийме Казахстан, а Франція вдома зіграє проти Фінляндії.

Після п'яти матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 5 очок. "Синьо-жовті" посідають третю сходинку в групі D, де лідирує з 9 балами Франція.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2022
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ
Віворок, 7 вересня
19:00 Група A АЗЕРБАЙДЖАН   ПОРТУГАЛІЯ _:_
21:45 Група A ІРЛАНДІЯ   СЕРБІЯ _:_
21:45 Група D БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА   КАЗАХСТАН _:_
21:45 Група D ФРАНЦІЯ   ФІНЛЯНДІЯ _:_
21:45 Група F ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ   МОЛДОВА _:_
21:45 Група F ДАНІЯ   ІЗРАЇЛЬ _:_
21:45 Група F АВСТРІЯ   ШОТЛАНДІЯ _:_
21:45 Група G ЧОРНОГОРІЯ   ЛАТВІЯ _:_
21:45 Група G НОРВЕГІЯ   ГІБРАЛТАР _:_
21:45 Група G НІДЕРЛАНДИ   ТУРЕЧЧИНА _:_
21:45 Група H РОСІЯ   МАЛЬТА _:_
21:45 Група H СЛОВАЧЧИНА   КІПР _:_
21:45 Група H ХОРВАТІЯ   СЛОВЕНІЯ _:_
           
Середа, 8 вересня
19:00 Група J ВІРМЕНІЯ   ЛІХТЕНШТЕЙН _:_
21:45 Група B КОСОВО   ІСПАНІЯ _:_
21:45 Група B ГРЕЦІЯ   ШВЕЦІЯ _:_
21:45 Група C ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ   ШВЕЙЦАРІЯ _:_
21:45 Група C ІТАЛІЯ   ЛИТВА _:_
21:45 Група E БІЛОРУСЬ   БЕЛЬГІЯ _:_
21:45 Група E УЕЛЬС   ЕСТОНІЯ _:_
21:45 Група I УГОРЩИНА   АНДОРРА _:_
21:45 Група I АЛБАНІЯ   САН-МАРИНО _:_
21:45 Група I ПОЛЬЩА   АНГЛІЯ _:_
21:45 Група J ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ   РУМУНІЯ _:_
21:45 Група J ІСЛАНДІЯ   НІМЕЧЧИНА _:_
           
  • Європейська кваліфікація ЧС-2022 почалася 24 березня 2021 року і завершиться 29 березня 2022 року.
  • Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.
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