Відбір на ЧС-2022: розклад і результати матчів 6-го туру

Відбір на ЧС-2022: розклад і результати матчів 6-го туру

Поєдинки відбудуться 7-го та 8 вересня.

7-8 вересня будуть зіграні матчі 6-го туру європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Збірна України пропускає цей тур, поки її суперники в групі позмагаються за очки в очних поєдинках: Боснія і Герцеговина прийме Казахстан, а Франція вдома зіграє проти Фінляндії.

Після п'яти матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 5 очок. "Синьо-жовті" посідають третю сходинку в групі D, де лідирує з 9 балами Франція.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2022 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ Віворок, 7 вересня 19:00 Група A АЗЕРБАЙДЖАН ПОРТУГАЛІЯ _:_ 21:45 Група A ІРЛАНДІЯ СЕРБІЯ _:_ 21:45 Група D БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА КАЗАХСТАН _:_ 21:45 Група D ФРАНЦІЯ ФІНЛЯНДІЯ _:_ 21:45 Група F ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ МОЛДОВА _:_ 21:45 Група F ДАНІЯ ІЗРАЇЛЬ _:_ 21:45 Група F АВСТРІЯ ШОТЛАНДІЯ _:_ 21:45 Група G ЧОРНОГОРІЯ ЛАТВІЯ _:_ 21:45 Група G НОРВЕГІЯ ГІБРАЛТАР _:_ 21:45 Група G НІДЕРЛАНДИ ТУРЕЧЧИНА _:_ 21:45 Група H РОСІЯ МАЛЬТА _:_ 21:45 Група H СЛОВАЧЧИНА КІПР _:_ 21:45 Група H ХОРВАТІЯ СЛОВЕНІЯ _:_ Середа, 8 вересня 19:00 Група J ВІРМЕНІЯ ЛІХТЕНШТЕЙН _:_ 21:45 Група B КОСОВО ІСПАНІЯ _:_ 21:45 Група B ГРЕЦІЯ ШВЕЦІЯ _:_ 21:45 Група C ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ ШВЕЙЦАРІЯ _:_ 21:45 Група C ІТАЛІЯ ЛИТВА _:_ 21:45 Група E БІЛОРУСЬ БЕЛЬГІЯ _:_ 21:45 Група E УЕЛЬС ЕСТОНІЯ _:_ 21:45 Група I УГОРЩИНА АНДОРРА _:_ 21:45 Група I АЛБАНІЯ САН-МАРИНО _:_ 21:45 Група I ПОЛЬЩА АНГЛІЯ _:_ 21:45 Група J ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ РУМУНІЯ _:_ 21:45 Група J ІСЛАНДІЯ НІМЕЧЧИНА _:_

Європейська кваліфікація ЧС-2022 почалася 24 березня 2021 року і завершиться 29 березня 2022 року.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Мундіаль прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року.

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