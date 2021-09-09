Чи готові підприємці до нового локдауну - опитування

29% респондентів говорять, що не відчули впливу пандемії.

42% підприємців, які працюють онлайн, не готові до нових карантинних обмежень. Такий результат опитування української онлайн-платформи з продажу та покупок товарів.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 9 вересня.

Серед головних проблем називають затримки постачання товарів під час жорсткого карантину - йдеться і про покупки по Україні, і з-за кордону. Також, згідно з опитуванням, 29% респондентів говорять, що надають послуги і не відчули впливу пандемії.

Варто зазначити, що ситуація з коронавірусом в Україні з приходом осені почала стрімко погіршуватися і регіони опинилися на порозі посилення карантинних обмежень. Уже від понеділка, 13 вересня, в Україні можуть ввести "жовтий" рівень епіднебезпеки, а в областях, де найгірші показники з коронавірусу, карантин можуть посилити ще більше. Однак про повний локдаун наразі не йдеться.

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