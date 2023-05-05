Когда в Украине повысят тарифы на коммуналку

Потребность в приведении административных цен и тарифов к их экономически обоснованному уровню станет основным фактором роста инфляции в Украине в следующих годах.

Об этом свидетельствует инфляционный отчет за апрель Национального банка.

"Учитывая высокую социальную значимость тарифов, ожидается, что их повышение будет сопровождаться расширением социальной поддержки. На прогнозном горизонте уровень административной инфляции будут определять, прежде всего, правительственные решения по приведению тарифов на услуги ЖКХ к рыночным уровням в связи с необходимостью устранения дисбалансов в энергетическом секторе", – отмечают эксперты НБУ.

Прогноз НБУ учитывает возможное повышение тарифов на электроэнергию для потребителей в текущем году. Мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение завершится только в следующем году.

Ранее газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что ее годовой тариф на газ в период с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года останется на уровне 7,96 грн за куб. м (с НДС).

Напомним, Нацкомиссия уже обнародовала предварительные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Ожидается, что тарифы будут повышаться в два этапа: сначала 1 апреля и снова 1 июля. Стоимость услуг после повышения подорожает примерно на 30%.

В Украине могут вдвое повысить тарифы на свет. Впрочем, пока в правительстве не озвучиваются варианты пересмотра цен.

Повышение тарифов позволит увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а также проводить аварийные восстановительные работы.

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