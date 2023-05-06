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В Крыму утро началось с "бабовны"

В Крыму утро началось с "бабовны"

В Крыму 6 мая раздались взрывы / Фото: Associated Press

В Крыму снова неспокойно.

Сегодня, 6 мая, во временно оккупированном Крыму произошел взрыв.

По данным местных Телеграмм-каналов, произошло это в Джанкое. Так называемая власть уже успокоила – сработала ПВО, никто не пострадал.

Напомним, что неизбежность освобождения захваченного Россией в 2014 году украинского полуострова приблизилась во времени. Секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что Украина может использовать неожиданные методы для освобождения Крыма от российской оккупации.

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