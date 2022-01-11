Украина нарастила экспорт яблок: куда везут фрукты

В прошлом году экспорт вырос в шесть раз.

Украина оказалась среди крупнейших экспортеров яблок.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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По итогам 2021 года экспорт в Эфиопию вырос в шесть раз и составил более 220 тонн. Украина обошла таких мировых лидеров-экспортеров яблок, как Польша, Италия и Китай.

По данным аналитиков, спрос на украинские яблоки будет расти и дальше. Они стали реальным трендом в странах Субсахарской Африки.

Напомним, в течение прошлого года на 44% увеличился импорт игристых вин в Украину. Он составляет 54,7 млн. долларов. Увеличение ввоза игристых из-за границы связывают с тем, что производство украинских вин в 2021-м сократилось на 2%, а за последние пять лет – на 39%. Кроме того, меняются вкусовые предпочтения украинцев.

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