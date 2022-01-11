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Україна наростила експорт яблук: куди везуть фрукти

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Україна наростила експорт яблук: куди везуть фрукти

Яке свято 29 листопада / Pexels

Торік експорт зріс у шість разів.

Україна опинилася серед найбільших експортерів яблук.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

За підсумками 2021 року експорт до Ефіопії зріс у шість разів і становив понад 220 тонн. Україна обійшла таких світових лідерів-експортерів яблук як Польща, Італія та Китай.

За даними аналітиків, попит на українські яблука буде зростати і надалі. Вони стали справжнім трендом у країнах Субсахарської Африки.

Нагадаємо, протягом минулого року на 44% збільшився імпорт ігристих вин до України. Він становить 54,7 млн доларів. Збільшення ввезення ігристих з-за кордону пов'язують з тим, що  виробництво українських вин в 2021-му скоротилося на 2%, а за останні п'ять років - на 39%. Крім того, змінюються смакові уподобання українців. 

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