Україна наростила експорт яблук: куди везуть фрукти

Торік експорт зріс у шість разів.
Україна опинилася серед найбільших експортерів яблук.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
За підсумками 2021 року експорт до Ефіопії зріс у шість разів і становив понад 220 тонн. Україна обійшла таких світових лідерів-експортерів яблук як Польща, Італія та Китай.
За даними аналітиків, попит на українські яблука буде зростати і надалі. Вони стали справжнім трендом у країнах Субсахарської Африки.
Нагадаємо, протягом минулого року на 44% збільшився імпорт ігристих вин до України. Він становить 54,7 млн доларів. Збільшення ввезення ігристих з-за кордону пов'язують з тим, що виробництво українських вин в 2021-му скоротилося на 2%, а за останні п'ять років - на 39%. Крім того, змінюються смакові уподобання українців.
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