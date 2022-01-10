В Україні можуть ввести "картки" на продукти для малозабезпечених

В Україні можуть ввести "картки" на продукти для малозабезпечених

У Зеленського зазначають, що програма "продуктових чеків" є навіть у США.

В Україні можуть запровадити електронні продуктові картки для малозабезпечених категорій населення.

Про це розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко, інформує BBC Ukraine.

Зазначається, що через високі ціни на енергоносії очікується значне здорожчання продуктів. За словами радника глави держави, зростання цін у сировинній продовольчій групі у 2022 році може сягнути 20% і потребуватиме "антикризових заходів".

Устенко вважає, що зниження чи скасування ПДВ на харчі, навіть тимчасове, призведе до додаткових витрат на адміністрування податків та зашкодить конкуренції.

Натомість, прийнятним варіантом економіст називає цільову фінансову підтримку — за аналогією із програмою "єПідтримка". Устенко зазначив, що "продуктові картки" для незаможних громадян є навіть у США.

"В Офісі президента позиція більше ніж чітка: передусім мають отримати підтримку найбільш вразливі та незахищені верстви населення. Як? Варіанти розглядатимуться. Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і запровадження food stamps у системі "Дія" — так званих "продуктових чеків", як це практикується в США", — сказав він.

Устенко додав, що такі "антикризові заходи" можуть упроваджуватися лише "в разі необхідності".

У Мережі на таку ініціативу вже відереагували з гумором.

Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, що в Україні здорожчала свинина. Також після Нового року в Україні стрімко здорожали овочі.

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