Украинцы держат "под матрасом" 764,4 миллиарда гривен — НБУ

В начале года в наличном обороте 2,7 миллиарда банкнот.

По состоянию на 1 января 2024 года граждане держат на руках 764,4 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

По данным НБУ, в начале года в наличном обороте 2,7 млрд банкнот, общая сумма которых составляет 757,5 млрд гривен, и 14,5 млрд монет (кроме памятных и инвестиционных) на 6,7 млрд гривен.

Отмечается, что темпы роста наличных денег в обращении в прошлом году были вдвое меньше против 2022 года, когда показатель вырос на 14,1%. Причина: высокая степень неопределенности бизнеса и населения на фоне начала полномасштабной войны, а также ракетного террора.

Больше всего в обращении деньги с номиналом:

для банкнот — 500 гривен

для монет — 10 копеек

На эти номиналы приходится по 28,3% и 28,2% общего объема обращения соответственно.

Наименьшее количество в наличном обращении:

банкнот — в 50 гривен

монет — в 10 гривен

На них приходится 4,6% и 1,4% в соответствии с общим количеством обращений.

Наибольший темп прироста в обращении приходился на монеты номиналом в 10 гривен – рост в 54,2% в год. Существенно возросло количество оборотных монет в 5, 2 и 1 гривну – на 42,5%, 15,5% и 8,4%.

Ранее стало известно, что украинские банки завезли в Украину иностранную наличную валюту на 1 миллиард 300 миллионов долларов США в декабре прошлого года, после чего побили месячный рекорд, который держался с февраля 2014 года.

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