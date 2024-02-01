Українці тримають "під матрацом" 764,4 мільярда гривень - НБУ

На початку року в готівковому обігу є 2,7 мільярдів банкнот.

Станом на 1 січня 2024 року громадяни тримають на руках 764,4 млрд гривень.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, на початку року в готівковому обігу є 2,7 млрд банкнот, загальна сума яких становить 757,5 млрд гривень, і 14,5 млрд монет (окрім пам'ятних та інвестиційних) на 6,7 млрд гривень.

Зазначається, що темпи зростання готівки в обігу торік були вдвічі меншими проти 2022 року, коли показник зріс на 14,1%. Причина: високий ступінь невизначеності бізнесу та населення на тлі початку повномасштабної війни, а також ракетного терору.

Найбільше в обігу гроші з номіналом:

для банкнот — 500 гривень

для монет — 10 копійок

На ці номінали припадає по 28,3% і 28,2% від загального обсягу обігу відповідно.

Найменша кількість у готівковому обігу:

банкнот — у 50 гривень

монет — у 10 гривень

На них припадає 4,6% і 1,4% відповідно від загальної кількості звернення.

Найбільший темп приросту в обігу припадав на монети номіналом у 10 гривень — зростання у 54,2% на рік. Суттєво зросла кількість обігових монет у 5, 2 і 1 гривню — на 42,5%, 15,5% і 8,4%.

Раніше стало відомо, що українські банки завезли до України іноземної готівкової валюти на 1 мільярд 300 мільйонів доларів США у грудні минулого року, відтак побили місячний рекорд, який тримався від лютого 2014 року.

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