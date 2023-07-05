5 июля – день рождения бикини: 12 фактов о культовом купальнике

Именно в этот день знаменитый купальник был представлен публике и произвел эффект разорвавшейся бомбы – в прямом и переносном смысле этого слова.

1. Автором первого раздельного купального костюма была Коко Шанель – от бикини он отличался более высокими плавками и более закрытой верхней частью.

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2. Создателем же бикини считается французский дизайнер Луи Реар. Его бикини состояло из четырех треугольных отрезков ткани, два из которых закрывали грудь и два – нижнюю часть тела, впереди и сзади. Сейчас существует много разновидностей раздельных купальников, но, по словам Реара, бикини может считаться настоящим только в том случае, если его верх и низ легко можно протащить через обручальное кольцо.

Фото: Getty Images

3. Название бикини получило в честь испытания ядерного оружия, произошедшего в июле 1946 года на атолле Бикини – по степени воздействия на человечество эти два события можно считать равными. Слоганом рекламной компании стали слова: "Бикини – это расщепленный атом", что было не только ассоциацией с событиями на атолле, но и намеком на то, что более микроскопического купальника не существовало в истории – на первое бикини ушла полоска ткани шириной в семьдесят сантиметров.

4. Смелым купальник бикини считали не из-за того, что он открыл ноги и грудь, а потому, что обнажил пупок – долго время это считалось недопустимым.

19-летняя профессиональная стриптизерша "Казино де Пари" Мишелин Бернардини / Фото: Getty Images

5. Первой женщиной, осмелившейся не только надеть бикини, но и продефилировать в нем на подиуме, стала 19-летняя профессиональная стриптизерша "Казино де Пари" Мишелин Бернардини – манекенщицы отказались демонстрировать "это". Показ прошел 5 июля 1946 года в парижском Piscine Molitor. Мишелин была вознаграждена за смелость – за первые несколько дней после этого события она получила более пятидесяти тысяч писем, в которых ей признавались в любви, делали комплименты и даже предлагали руку и сердце.

6. В течение нескольких лет после показа бикини были запрещены на пляжах Франции, Италии, Португалии и Испании – в церквях с прихожанами проводились специальные беседы, в которых священники называли новый купальник "аморальным" и грозили тем, кто его наденет, карой небесной.

Британская актриса Диана Дорс / Фото: Getty Images

7. Кикки Хоканссон – первая в истории "Мисс мира" – надела бикини на церемонию награждения, это случилось в 1951 году, а во время Венецианского кинофестиваля в 1955 году по каналам города каталась на гондоле британская актриса Диана Дорс – она была одета только в бикини из коричневой норки. Памела Андерсон надела белое бикини на свою свадьбу – вместо платья.

Мэрилин Монро / Фото: Getty Images

8. Бикини были любимым купальником Мэрилин Монро, у нее их было большое количество. Актриса часто позировала в них на фотосессиях, а вот в кино предпочитала сниматься в сплошных купальниках.

9. В 1962 году журнал Playboy вышел с обложкой, на которой были изображены бикини.

Фото: Getty Images

10. Популярным во всем мире бикини сделала Брижит Бардо, она была первой женщиной, появившейся в открытом купальнике в фильме Роже Вадима "И бог создал женщину". На фоне современных купальников ее смелое – по тем временам – бикини в симпатичный цветочек кажется трогательным и целомудренным. Впоследствии актриса неоднократно блистала в таких купальниках на экране, один из таких фильмов получил красноречивое название – "Манина, девушка в бикини".

11. Самым дорогим бикини – во всяком случае, на сегодняшний день! – считается творение Сюзан Розан, дизайнера нижнего белья, услугами которой пользуются Мадонна и Джанет Джексон. Diamond bikini сделано из платины и бриллиантов – на его создание пошло 254 драгоценных камня, в том числе два по 54 и 30 карат – и стоит оно тридцать миллионов долларов. Так что бикини от Сюзан Роза – скорее ювелирное украшение, а не купальный костюм, в нем нет ни сантиметра ткани.

Фото: Getty Images

12. Существует несколько разновидностей бикини: манкини (для мужчин), монокини (с соединенными между собой плавками и лифчиком), трикини (более откровенная модель монокини), нанокини (купальник из веревочек), буркини (для мусульманок – задрапированное тканью с ног до головы) и стринги.

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