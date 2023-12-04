Магнитные бури в декабре 2023 – самые опасные даты

В декабре 2023 года Землю покроют сильные магнитные бури, некоторые из них затянутся на несколько дней. Бури, в частности, могут вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Об этом пишет Meteoagent.

Так, первая мощная магнитная буря ожидается 3-6 декабря. Ее мощность составит 6 баллов (К-индекс) с 3 по 5 число, и 4 балла – 6 декабря.

Магнитные бури в декабре 2023 года/Фото: Meteoagent

Следующая магнитная буря мощностью 4 балла ожидается 12-13 декабря.

В конце декабря прогнозируется трехдневная магнитная буря – 21-23 декабря. В первый день ее мощность составит 5 баллов, затем снизится до 4. Последняя магнитная буря силой 5 баллов наступит 30 декабря.

Магнитные бури в декабре 2023 года/Фото: Meteoagent

К-индекс – показатель геомагнитной активности и классификатор геомагнитной бури, описывающий отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение 3-часового интервала. Его значение колеблется от 0 до 9.

В эти дни метеозависимые люди могут почувствовать склонность к пессимизму, тревожность и неуверенность в будущем, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также у метеозависимых людей может увеличиться склонность к образованию тромбов, повыситься артериальное давление, нарушиться сон и усилиться мигрень. Лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать тёплые травяные ванны и пить больше воды.

Магнитные бури – это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наше самочувствие и настроение.

Напомним, к Земле приблизится опасный астероид.

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