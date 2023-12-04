Магнітні бурі у грудні 2023 – найнебезпечніші дати

У грудні 2023 року Землю накриють сильні магнітні бурі, деякі з них затягнуться на кілька днів. Бурі, зокрема можуть викликати погіршення самопочуття у метеозалежних людей.

Про це пише Meteoagent.

Так, перша сильна магнітна буря очікується 3-6 грудня. Її потужність складе 6 балів (К-індекс) від 3 по 5 число, і 4 бали – 6 грудня.

Магнітні бурі у грудні 2023 / Фото: Meteoagent

Наступна магнітна буря потужністю 4 бали очікується 12-13 грудня.

В кінці грудня прогнозується триденна магнітна буря – 21-23 грудня. У перший день її потужність складе 5 балів, потім знизиться до 4. Остання магнітна буря силою 5 балів настане 30 грудня.

Магнітні бурі у грудні 2023 / Фото: Meteoagent

К-індекс – показник геомагнітної активності та класифікатор геомагнітної бурі, який описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Його значення коливається від 0 до 9.

Цими днями метеозалежні люди можуть відчути схильність до песимізму, тривожність і невпевненість у майбутньому, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень. Також у метеозалежних людей може збільшитися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск, порушитися сон і посилитися мігрень. Краще відмовитися від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни і пити більше води.

Магнітні бурі – це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці починає тремтіти та коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Нагадаємо, до Землі наблизиться небезпечний астероїд.

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