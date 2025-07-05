Подкормка перца

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Опытные хозяева для подкормки перца советуют использовать нашатырный спирт.

Чтобы перчик не болел, радовался обильным урожаем, используйте нашатырный спирт, который является неплохой подкормкой и надежной защитой от многих болезней.

Почему нужно подкармливать перец нашатырным спиртом

Нашатырный спирт — это соединение аммиака с водой, а аммиак является обязательным промежуточным соединением, возникающим при естественном цикле азота.

Азот требуется культуре для интенсивного роста, наращивания зелени, выработки хлорофилла, влияет на цветение кустов и количество урожая.

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Нашатырь советуют применять начинающим из-за того, что при подкормке перца нашатырным спиртом не произойдет перенасыщение кустов азотом.

Как подкармливать перец нашатырным спиртом

Подкормка нашатырным спиртом особенно полезна при недостатке азотом.

Чтобы приготовить раствор полива, растворите в 10 л воды (ведро) ведро 15-20 мл нашатырного спирта. Хорошо размешайте жидкость. Поливать таким раствором нужно раз в 10-12 дней.

Чтобы сделать раствор для опрыскивания, растворите в 10-литровом ведре с водой 10 мл нашатырного спирта. Добавьте 2-3 ст. ложки жидкого мыла. Хорошо перемешайте. Опрыскивайте перец раствором один раз в 8-10 дней.

При подкормке перцев нашатырем не забывайте о мерах предосторожности

Не забывайте, что аммиак токсичен. При подкормке перца нашатырном спиртном, надевайте перчатки, фартук, респиратор для защиты органов дыхания, очки. Если появятся какие-либо признаки отравления, немедленно обращайтесь к врачу.

Если неверно рассчитать дозу нашатырного спирта, можно навредить культуре, которая в дальнейшем скажется на листьях и овощах.

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