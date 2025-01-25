Хрустящие деруны за пять минут: рецепт быстрого и вкуснейшего блюда

Иногда хозяйки откладывают приготовление дерунов, потому что это долго. Да еще картофеля нужно немало натереть. Впрочем, сократить время поможет блендер, на котором можно измельчить картофель до блюда. Теперь приготовление не продлится вечность. А сами деруны получатся хрустящими и сочными.

Рецептом дерунов поделилась фуд-блогерка alionakarpiuk.

Ингредиенты

пять картофелин

одно яйцо

один лук

соль, специи по вкусу

масло

сметана

Приготовление

1. Чистим и режем на небольшие кубики картофель и лук. Часть овощей перебиваем в блендере. Готовим тесто на деруны в 2 подхода. Картошку не нужно отжимать руками.

2. К полученному тесту для дерунов добавить соль, специи по вкусу и яйцо. Перемешиваем все до однородности.

3. Хорошо разогрейте сковороду для жарки, влейте немного растительного масла. Столовой ложкой выкладывайте тесто для дерунов. Жарить их по две минуты с каждой стороны.

4. Выложите драные на салфетку, чтобы промокнуть масло. Подавайте к столу со сметаной.

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