Какие растения отпугивают комаров и клещей: почему репелленты не работают и как это исправить

Что посадить от насекомых

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Многие опытные садоводы и ландшафтные дизайнеры рекомендуют использовать естественную защиту от надоедливых насекомых. Они советуют высаживать на участке определенные цветы и травы, благодаря высокому содержанию эфирных масел способны отпугивать вредителей. Однако чтобы эти культуры действительно выделяли сильный защитный аромат, а не оставались просто обычной бесполезной зеленью, необходимо четко знать правила их размещения и особенности выращивания.

Ниже приведена подробная инструкция, какие именно культуры выбрать и как правильно распределить их по участку для максимального репеллентного эффекта.

Что и как сажать: правильная инструкция для дачника

Растения для стола и террас (высаживать в вазоны)

Для защиты непосредственно обеденной зоны и входа в дом идеально подходят культуры, которые лучше выращивать в мобильных горшках и кашпо. Главная особенность этих растений состоит в том, что они выделяют мощный защитный аромат только при механическом контакте. Когда кусты стоят неподвижно, запах почти не ощущается, поэтому вазоны нужно размещать там, где люди будут постоянно задевать их руками или одеждой.

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Цитронелла, известная также как лемонграсс, и розмарин являются очень теплолюбивыми растениями, абсолютно не приспособленными к открытому грунту в условиях нашего климата. Из-за затяжных и холодных весенних дождей на грядках они быстро начинают чахнуть и бледнеть. Если высадить их в удобные переносные контейнеры, их можно будет легко перемещать. Лучше всего ставить такие горшки на лестнице веранды или у входа в беседку, чтобы проходящий мимо мимоходом касался ветвей и запускал активное выделение свежего хвойно-цитрусового аромата.

Базилик и душистая пеларгония, которую в народе называют геранью, создают отличный защитный тандем прямо на летнем столе. Базилик крайне капризен к сквознякам на открытых грядках, а обычная ярко цветущая герань вообще не имеет репеллентных свойств. Для отпугивания комаров подходит исключительно душистая пеларгония, которая имеет специфические шершавые, глубоко резные листья с выраженным лимонным запахом. Садоводы рекомендуют высаживать эти две культуры вместе в массивные, тяжелые вазоны и во время вечернего отдыха ставить их прямо по центру стола. Достаточно лишь слегка провести ладонью по листьям перед началом ужина, чтобы густое облако полезных эфирных масел мгновенно заполнило пространство вокруг людей. При этом важно помнить о правильном уходе за базиликом и не допускать его цветения. Следует регулярно отщипывать маленькие бутоны на верхушках побегов, поскольку появление цветов заставляет листья грубеть, а растение полностью терять свой отпугивающий потенциал.

Растения для солнечных бордюров

Для создания надежного защитного барьера вдоль садовых дорожек и вокруг площадок отдыха прекрасно подходят растения, которые обожают солнечные места. Чтобы они приносили максимальную пользу и не погибали, следует учитывать индивидуальные особенности каждого вида.

Лаванда и монарда, которую называют садовым бергамотом, требуют особого внимания к условиям выращивания. Лаванда очень чувствительна к чрезмерной влаге, поэтому на тяжелой глинистой почве ее корни быстро выпревают и загнивают. Для ее успешного роста необходимо обустроить приподнятую грядку, добавив в землю много песка и гравия, а также выбрать участок, который целый день пропекается солнцем. Монарда, напротив, плохо переносит глухую тень, где она часто покрывается белым налетом мучнистой росы. Кроме того, кусты монарды рекомендуется рассаживать каждые три года, поскольку без разделения растение сильно разрастается и начинает само подавлять себя.

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Мята, мелисса и котовник являются очень эффективными репеллентами, но носят довольно агрессивный характер. Мята обладает способностью молниеносно разрастаться подземными побегами и через короткое время может захарастить соседние грядки. Чтобы этого не произошло, ее нужно высаживать исключительно в большие контейнеры или ведра без дна, вкопанные в землю. Котовник, или кошачья мята, в обычных условиях может пострадать от чрезмерного внимания уличных кошек, которые просто вытопчут одиночные саженцы. Все эти три культуры лучше всего размещать на самых сухих и открытых для солнца местах. При этом главный секрет высокой эффективности котовника заключается в правильной и своевременной обрезке. Как только растение отцветет первый за лето раз, его стебли необходимо полностью срезать почти до самой земли. Благодаря этому ближе к августу куст нарастит свежую, нежную и сочную зелень, которая будет выделять самый мощный аромат именно тогда, когда активность комаров достигнет своего пика.

Цветы для защиты огорода (садить между овощами)

Отдельную группу защитных растений составляют цветы, которые предназначены не для защиты людей на террасах, а для защиты будущего урожая на грядках от разнообразных огородных вредителей. Их рекомендуется высаживать непосредственно в междурядьях среди овощных культур.

Бархатцы и календула являются проверенными временем и очень эффективными помощниками в борьбе за здоровье огорода. При покупке семян бархатцев следует избегать больших, изысканных гибридных сортов, поскольку они выводились исключительно ради привлекательного внешнего вида и почти полностью утратили свой специфический резкий запах. Для защиты посадок томатов и капусты лучше всего подходят самые простые, неприхотливые сорта, обладающие характерным сильным ароматом.

Опытные огородники заметили интересную особенность: если эти цветы содержать в условиях легкой и контролируемой засухи и не заливать водой, они начинают выделять защитные вещества значительно интенсивнее. Календулу же, которую часто называют календулами, советуют высевать на участке конвейерным методом, то есть небольшими порциями каждые 3 недели. Такой подход позволяет иметь на грядках молодые, сильные и активно цветущие растения, которые находятся на самом пике своих защитных возможностей и надежно оберегают соседние овощи в течение всего сезона.

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Как использовать дикие травы

Для борьбы с большим наплывом насекомых существует особая группа сильнодействующих диких трав, по своим защитным свойствам напоминающих настоящую тяжелую артиллерию. Однако использование этих культур требует максимальной осторожности и совсем иного подхода, поскольку обычная посадка на декоративную клумбу не принесет никакой пользы.

Полынь, пижма и шалфей содержат очень высокую концентрацию защитных веществ, но в живом виде на открытом воздухе они практически не пахнут, пока на куст случайно не наступишь или не сломаешь ветку. Кроме того, высаживать их рядом с культурными растениями или вблизи игровых зон просто небезопасно. Полынь является сильным растительным эгоистом, который выделяет в почву специфические токсины и быстро угнетает или даже уничтожает любых соседей по цветнику. Ярко-желтая пижма также скрывает серьезную угрозу, поскольку ее сок и пыльца достаточно токсичны для маленьких детей и домашних собак.

Чтобы получить от этих мощных природных репеллентов максимальную выгоду без вреда, опытные хозяева используют проверенный временем народный метод. Травы лучше собирать летом на чистых диких полях в период их активного цветения. Срезанные стебли необходимо плотно связать в небольшие тугие пучки и тщательно высушить в затененном, хорошо проветриваемом месте. Готовые сухие букеты развешивают под самой крышей веранды, на стенах деревянных хозяйственных построек или непосредственно под крышей летней беседки. В таких полузакрытых или полностью замкнутых помещениях сухие травы начинают работать безупречно, постепенно наполняя пространство густым ароматным воздухом, надежно отпугивающим комаров и мошек в течение всего сезона.

Лайфгак против клещей

Чтобы остановить миграцию клещей, сделайте сухой барьер. Это полоса шириной не менее полуметра из песка, гравия или сухой щепы между забором и газоном. Клещ не переносит горячие сухие поверхности и быстро погибает от обезвоживания.

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Однако самый надежный способ уничтожить укрытие клещей в начале лета — это разрушение их микроклимата. Возьмите жесткую веерную граблю, пройдитесь вдоль всех теневых зон под кустами у забора и вокруг компоста. С усилием, до самой земли, вычешите оттуда весь старый мокрый листовой войлок и гнилую траву. Вытащите это влажное одеяло на солнце. Без влажной подстилки земля начнет проветриваться и клещи просто не смогут там выжить.

Но бывает и так, что вы потратили кучу денег на лаванду, мяту и розмарину, обсадили ими всю беседку, но по вечерам вас все равно кусают комары, а после прогулки по саду приходится снимать клещей. Главная причина этого разочарования состоит в том, что ваши зеленые защитники просто «молчат» из-за скрытых ошибок в уходе.

Растения не создают невидимую стену запаха. Комары летят не на цветы, а на тепло человеческого тела, влагу и углекислый газ, который вы выдыхаете. Ваш биологический сигнал для насекомых всегда сильнее пассивного аромата клумбы. Чтобы заставить естественную защиту работать, нужно полностью изменить подход к посадке и санитарии участка.

5 главных ошибок, уничтожающих репеллентный эффект

Азотная ловушка. Дачники щедро подкармливают пряные травы перегноем, компостом и азотными удобрениями. Растения произрастают крупными и сочными, но уровень эфирных масел в них падает до нуля. Эфирные масла — это инструмент выживания растения в трудных условиях. Бедные, сухие и пропеченные солнцем почвы заставляют культуры пахнуть в десятки раз сильнее. На жирной земле они просто ленятся.

Вечерний полив у зоны отдыха. Полив клумб прямо перед вечерними посиделками создает идеальную сырость и охлаждает воздух. Образуется влажная тропа, по которой комары слетаются в беседку, игнорируя любые растительные барьеры.

Микроинкубаторы стоячей воды. Комары массово плодятся не в прудах с рыбой, а в крошечных емкостях, где вода застаивается дольше 5 дней. Это поддоны под цветочными горшками, забытые за сараем шины, заброшенные ведра и забитые старыми листьями водосточные желоба. Прочистка желоба дает более заметный эффект, чем огромная клумба.

Идеальный микроклимат для клещей. Клещи не живут на деревьях и не мигрируют на открытом солнце. Их стихия — это влажная граница между газоном и кустарниками. Они любят прятаться под толстым слоем свежей мокрой мульчи из коры, под сырыми листочками и у компоста, куда их заносят мыши, ежи и собаки.

Единичные посадки. Размазывание одиночных кустов лаванды или мяты по территории совершенно бесполезно. Растения-репелленты работают только тогда, когда их высаживают плотными группами (куртинами) по 5–15 кустов одного вида вплотную друг к другу или в виде сплошных бордюров.

Помните, репеллентные растения — это только помощники. Комары — это всегда следствие забытой стоячей воды, а клещи — результат влажных захламленных углов. Наведите порядок на участке, и ваша растительная защита наконец-то заработает.

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