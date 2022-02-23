МИД Армении: "Планов признания "ДНР" и "ЛНР" у Еревана нет"

МИД Армении: "Планов признания "ДНР" и "ЛНР" у Еревана нет"

Представитель МИД Армении надеется, что будут предприняты все действия для снижения напряженности на Донбассе.

Вопрос о признании т.н. "Донецкой и Луганской народных республик" нет в повестке дня Армении.

Об этом пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил агентству "Арменпресс".

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"Мы хотим, чтобы проблемы, которые существуют между двумя дружественными государствами, решались путем дипломатического диалога и переговоров на основе норм и принципов международного права и устава ООН", – отметил Унанян.

Пресс-секретарь МИД надеется, что будут сделаны все шаги для снижения напряженности и мирного разрешения ситуации.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР". Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.

Большинство стран уже осудили авантюру российского президента Владимира Путина на украинском Донбассе и одна за другой вводят мощные пакеты санкций.

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