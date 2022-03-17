Турция может стать гарантом безопасности Украины — МИД

Анкара готова и дальше быть посредником между Украиной и Россией.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, посетившим Украину с визитом.
Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.
Стороны обсудили героическую оборону Украины от полномасштабной злости РФ. Речь шла также о многочисленных военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершаемых российской армией в Украине, а также неизбежностью ответственности за них.
Кроме того, Кулеба и Чавушоглу обсудили солидарность Турции с Украиной, практическую политическую и гуманитарную поддержку, а также готовность рассмотреть возможность стать одним из государств-гарантов безопасности Украины в будущем.
Глава МИД Турции рассказал Кулебе детали своего визита в Москву 16 марта. Он подчеркнул готовность Анкары продолжать посреднические усилия по прекращению Россией войны против Украины.
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