Туреччина може стати гарантом безпеки України — МЗС

Анкара готова і надалі бути посередником між Україною та Росією.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з очільником МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, який відвідав Україну з візитом.
Про це повідомляє пресслужба українського МЗС.
Сторони обговорили героїчну оборону України від повномасштабної агресії РФ. Йшлося також про численні воєнні злочини та злочини проти людяності, які скоює російська армія в Україні, а також неминучість відповідальності за них.
Крім того, Кулеба і Чавушоглу обговорили солідарність Туреччини з Україною, практичну політичну та гуманітарнуа підтримка, а також готовність розглянути можливість стати однією з держав-гарантів безпеки України в майбутньому.
Глава МЗС Туреччини розповів Кулебі деталі свого візиту до Москви 16 березня. Він підкреслив готовність Анкари продовжувати посередницькі зусилля задля припинення Росією війни проти України.
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