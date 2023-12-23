"Интер" одержал уверенную победу и укрепил лидерство в Серии А (видео)

"Нерадзурри" разобрались с "Лечче" и оторвались от "Ювентуса" на 4 очка.

"Интер" на своем поле обыграл "Лечче" в матче 17-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 2:0 .

"Нерадзурри" вышли вперед в конце первого тайма – на 43-й минуте точный удар нанес Ян Бисек. Ассистировал ему Хакан Чалханоглу.

После перерыва подопечные Симоне Индзаги укрепили свое преимущество – на 78-й минуте Николо Барелла забил с передачи Марко Арнаутовича.

На 84-й минуте гости остались в меньшинстве – прямую красную карточку за неспортивное поведение заработал замбийский нападающий Ламек Банда.

Обзор матча "Интер" – "Лечче"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Интер" (44 очка) лидирует в Серии А, опережая "Ювентус" на 4 балла. "Лечче" (20 пунктов) располагается на 12-й позиции.

В следующем туре "Интер" 29 декабря на выезде сыграет против "Дженоа" украинца Руслана Малиновского. Днем позже "Лечче" отправится в гости к "Аталанте".

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