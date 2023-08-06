"Колос" одержал первую победу в новом сезоне УПЛ

"Колос" обыграл "Черноморец" матчи 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе в Ковалевке завершился со счетом 2:0 .

Оба гола хозяева забили в конце встречи. На 77-й минуте Владислав Велетень вывел ковалевцев вперед после передачи Николая Золотова.

А за две минуты до конца основного времени матча подопечные Ярослава Вишняка укрепили свое преимущество. Окончательный счет в игре установил Андрей Цуриков, которому ассистировал Вадим Милько.

Для "Колоса" это первая победа в новом сезоне УПЛ. В первом туре клуб из Ковалевки сыграл вничью против "Оболони" (0:0).

"Черноморец" остался с тремя очками в своей копилке. На старте чемпионата "моряки" обыграли ЛНЗ (0:2).

В третьем туре "Колос" 12 августа будет принимать "Верес", а одесситов в тот же день ждет поединок против "Оболони".

Читайте также:

"Заря" потерпела второе подряд поражение на старте нового сезона УПЛ

"Шахтер" разгромно проиграл "Тоттенхэму" в благотворительном матче – красивое прощание Пятова (видео)

"Днепр-1" в большинстве вырвал победу над дебютантом в своем стартовом матче сезона УПЛ (видео)