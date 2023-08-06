"Колос" здобув першу перемогу в новому сезоні УПЛ

"Колос" обіграв "Чорноморець" матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні у Ковалівці завершився з рахунком 2:0 .

Обидва голи господарі забили наприкінці зустрічі. На 77-й хвилині Владислав Велетень вивів ковалівців уперед після передачі Миколи Золотова.

А за дві хвилини до кінця основного часу матчу підопічні Ярослава Вишняка зміцнили свою перевагу. Остаточний рахунок у грі встановив Андрій Цуріков, якому асистував Вадим Мілько.

Для "Колоса" це перша перемога в новому сезоні УПЛ. У першому турі клуб з Ковалівки зіграв унічию проти "Оболоні" (0:0).

"Чорноморець" залишився з трьома очками у своєму доробку. На старті чемпіонату "моряки" обіграли ЛНЗ (0:2).

У третьому турі "Колос" 12 серпня прийматиме "Верес", а на одеситів того ж дня чекає поєдинок проти "Оболоні".

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