"Ливерпуль" одержал разгромную победу в 4-м туре АПЛ

"Ливерпуль" разбил "Астон Виллу" в домашнем матче 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 3:0 .

В первом тайме "мерсисайдцы" дважды отличились в воротах соперника. Сначала на 3-й минуте счет во встрече открыл Доминик Собослай, а затем на 22-й минуте защитник "львов" Мэтти Кэш занес в свой пассив автогол.

После перерыва команда Юргена Клоппа довела дело до разгрома – на 55-й минуте окончательный счет в поединке установил Мохаммед Салах.

Для "красных" это третья победа подряд в АПЛ. "Ливерпуль" с 10 очками поднялся на третье место в турнирной таблице. "Астон Вилла" (6 баллов) занимает 11-ю строчку.

В следующем туре команда Клоппа на выезде сыграет против "Вулверхэмптона", а подопечные Унаи Эмери примут "Кристал Пэлас". Эти матчи состоятся после международной паузы – 16 сентября.

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