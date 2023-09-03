"Ліверпуль" здобув розгромну перемогу в 4-му турі АПЛ

"Ліверпуль" розбив "Астон Віллу" у домашньому матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 3:0 .

У першому таймі "мерсисайдці" двічі відзначилися у воротах суперника. Спочатку на 3-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Домінік Собослай, а потім на 22-й хвилині захисник "левів" Метті Кеш заніс до свого пасиву автогол.

Після перерви команда Юргена Клоппа довела справу до розгрому – на 55-й хвилині остаточний рахунок у поєдинку встановив Мохамед Салах.

Для "червоних" це третя поспіль перемога в АПЛ. "Ліверпуль" з 10 очками піднявся на третє місце в турнірній таблиці. "Астон Вілла" (6 балів) посідає 11-ту сходинку.

У наступному турі команда Клоппа на виїзді зіграє проти "Вулвергемптона", а підопічні Унаї Емері приймуть "Крістал Пелас". Ці матчі відбудуться після міжнародної паузи – 16 вересня.

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