Хет-трик Холанда помог "Манчестер Сити" одержать сокрушительную победу и закрепиться на вершине АПЛ

"Манчестер Сити" разгромил "Фулхэм" в домашнем матче 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 5:1 .

На 31-й минуте Хулиан Альварес вывел хозяев поля вперед, на что соперник быстро ответил голом Тима Рима.

Перед перерывом "горожане" снова повели в счете усилиями Натана Аке.

Во втором тайме команда Хосепа Гвардиолы довела дело до разгрома. Хет-трик оформил Эрлинг Холанд – норвежец дважды отличился с игры и реализовал пенальти.

После этой победы "Манчестер Сити" (12 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. "Фулхэм" (4 балла) находится на 13-й позиции.

В следующем туре "небесно-голубые" 16 сентября будут играть с "Вест Хэмом", а "дачники" в тот же день примут "Лутон".

Читайте также:

АПЛ: Мудрик не спас "Челси" от сенсационного поражения, "Борнмут" с Забарным упустил победу

Плюс один украинец на туманном Альбионе: форвард "Зари" перешел в английский клуб

Серия А: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица