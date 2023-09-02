Хет-трик Холанда помог "Манчестер Сити" одержать сокрушительную победу и закрепиться на вершине АПЛ

"Горожане" не оставили никаких шансов "дачникам".
"Манчестер Сити" разгромил "Фулхэм" в домашнем матче 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 5:1.
На 31-й минуте Хулиан Альварес вывел хозяев поля вперед, на что соперник быстро ответил голом Тима Рима.
Перед перерывом "горожане" снова повели в счете усилиями Натана Аке.
Во втором тайме команда Хосепа Гвардиолы довела дело до разгрома. Хет-трик оформил Эрлинг Холанд – норвежец дважды отличился с игры и реализовал пенальти.
После этой победы "Манчестер Сити" (12 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. "Фулхэм" (4 балла) находится на 13-й позиции.
В следующем туре "небесно-голубые" 16 сентября будут играть с "Вест Хэмом", а "дачники" в тот же день примут "Лутон".
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