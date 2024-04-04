Заря – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире перенесенный поединок 6-го тура чемпионата Украины по футболу.

В четверг, 4 апреля, луганская "Заря" и киевское "Динамо"встретятся в перенесенном матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало игры – в 15:30.

Команда Александра Шовковского сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 41 балл после 19 сыгранных матчей. "Бело-синие" на 5 баллов отстают от лидера "Шахтера", но провели на один поединок меньше.

Луганский клуб с 22 пунктами после 19 матчей находится на 12-й строчке чемпионата Украины.

Отметим, что команды во второй раз за последний месяц сойдутся в матче УПЛ. 12 марта "Динамо" на заснеженном поле в Киеве обыграло "Зарю" (2:0) в поединке 21-го тура отечественного первенства.

Прямая трансляция матча "Заря" – "Динамо" доступна на YouTube-канале FootballHub.

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