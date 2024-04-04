Трюфель "отдыхает": какой самый дорогой гриб в мире

Японские грибы мацутаке – самые дорогие в мире. Достигая 1000 долларов за килограмм, они конкурируют с трюфелями и считаются одним из самых ценных ингредиентов японской кухни.

Об этом пишет Oddity Central.

Грибы мацутаке растут на Корейском полуострове, в Китае и даже в Соединенных Штатах, но только собранные в Японии, особенно в районе Киото, приносят действительно ошеломляющие деньги.

В то время как импортные мацутаке могут стоить около 50 долларов за полкилограмма или меньше, японские грибы могут стоить в десять раз дороже. Чтобы помочь японским покупателям отличить импортные мацутаке от местных, в Японии действует закон, требующий, чтобы импортные грибы были отмыты от грязи перед продажей, в то время как местный сорт выглядит грубым, грязным. Японские мацутаке ценятся за сильный аромат, мясистую текстуру и нежный вкус.

Мацутаке / Фото: Getty Images

На цену японских грибов мацутаке оказывает влияние множество факторов. Во-первых, это дефицит. За последние 70 лет годовой урожай сократился на 95%, что сделало мацутаке редким деликатесом. Их собирают только раз в год, в сентябре или октябре, а инвазивные черви нередко уничтожают среду обитания грибов.

Ежегодно находят менее 1000 тонн мацутаке. Они растут на деревьях красной сосны, и их приходится собирать вручную в дикой природе людям, умеющим пользоваться мотыгой, чтобы найти их. Из-за своего коричневого цвета грибы мацутаке очень хорошо сливаются с осенними листьями, поэтому, если вы не знаете, где именно их искать, вы можете пройти мимо них и совсем не заметить.

Искусственное выращивание мацутаке пока оказалось нежизнеспособным, поскольку у них действительно симбиотические отношения с красными соснами. Они также очень чувствительны к погодным изменениям. Слишком жарко — и нашествие насекомых влияет на урожай, слишком сухо — и они просто не будут расти. Это делает рынок мацутаке грибов очень нестабильным.

Очевидно, что качество грибов как ингредиента также играет немаловажную роль. Японские мацутаке подают в изысканных ресторанах по всей Японии в супах, с рисом или просто жарят на углях и подают с солью.

Напомним, "самый дорогой в мире ужин" стоит почти 500 тысяч долларов на человека. SpaceVIP работает над созданием ошеломляющего ужина в космосе с шеф-поваром Расмусом Мунком, обладателем звезды Мишлен.

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