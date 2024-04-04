Трюфель "відпочиває": який найдорожчий гриб у світі

Японські гриби мацутаке – найдорожчі у світі. Досягаючи 1000 доларів за кілограм, вони конкурують з трюфелями і вважаються одним з найцінніших інгредієнтів японської кухні.

Про це пише Oddity Central.

Гриби мацутаке ростуть на Корейському півострові, в Китаї і навіть у Сполучених Штатах, але лише ті, що зібрані в Японії, особливо в районі Кіото, приносять справді приголомшливі гроші.

У той час як імпортні мацутаке можуть коштувати близько 50 доларів за пів кілограма або менше, японські гриби можуть коштувати вдесятеро дорожче. Щоб допомогти японським покупцям відрізнити імпортні мацутаке від місцевих, в Японії діє закон, який вимагає, щоб імпортні гриби були відмиті від бруду перед продажем, в той час як місцевий сорт має грубий, брудний вигляд. Японські мацутаке цінуються за сильний аромат, м'ясисту текстуру та ніжний смак.

Мацутаке / Фото: Getty Images

На ціну японських грибів мацутаке впливає безліч факторів. По-перше, це дефіцит. За останні 70 років річний урожай скоротився на 95%, що зробило мацутаке рідкісним делікатесом. Їх збирають лише раз на рік, у вересні або жовтні, а інвазивні черв'яки нерідко знищують середовище існування грибів.

Щороку знаходять менше 1 000 тонн мацутаке. Вони ростуть на деревах червоної сосни, і їх доводиться збирати вручну в дикій природі людям, які вміють користуватися мотикою, щоб знайти їх. Через свій коричневий колір гриби мацутаке дуже добре зливаються з осіннім листям, тому, якщо ви не знаєте, де саме їх шукати, ви можете пройти повз них і зовсім не помітити.

Штучне вирощування мацутаке поки що виявилося нежиттєздатним, оскільки вони мають справді симбіотичні стосунки з червоними соснами. Вони також надзвичайно чутливі до погодних змін. Занадто спекотно, і нашестя комах впливає на врожай, занадто сухо, і вони просто не будуть рости. Це робить ринок грибів мацутаке дуже нестабільним.

Очевидно, що якість грибів як інгредієнта також відіграє важливу роль. Японські мацутаке подають у вишуканих ресторанах у всій Японії, в супах, з рисом або просто смажать на вугіллі і подають з сіллю.

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