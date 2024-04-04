Зоря – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі перенесений поєдинок 6-го туру чемпіонату України з футболу.

У четвер, 4 квітня, луганська "Зоря" та київське "Динамо" зустрінуться в перенесеному матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Початок гри – о 15:30.

Команда Олександра Шовковського наразі посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 41 бал після 19 зіграних матчів. "Біло-сині" на 5 балів відстають від лідера "Шахтаря", але провели на один поєдинок менше.

Луганський клуб з 22 пунктами після 19 матчів перебуває на 12-й сходинці чемпіонату України.

Зазначимо, що команди вдруге за останній місяць зійдуться в матчі УПЛ. 12 березня "Динамо" на засніженому полі у Києві обіграло "Зорю" (2:0) в поєдинку 21-го туру вітчизняної першості.

Пряма трансляція матчу "Зоря" – "Динамо" доступна на Youtube-каналі FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі 2+2, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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