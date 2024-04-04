Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно: то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 5 квітня?

День, коли у вирішенні серйозних питань, що стосуються життя людини, не тільки можна, а й потрібно довіритися навколишньому світу — він зробить все набагато краще, ніж ми самі. Час – хоча б післяобідній – бажано присвятити спілкуванню з близькими людьми та друзями чи рідними: сьогодні воно не лише матиме душевно-терапевтичний вплив, а й принесе безперечну користь – від них можна отримати дуже цінну життєву пораду.

Рак

Раків очікує довгоочікувана зустріч із людиною, з якою вони розлучилися якийсь час тому, але, оскільки їхні почуття так і не охолонули, весь цей час думали про те, як налагодити з нею стосунки. Тепер їм і робити нічого не доведеться — вона з'явиться на їхньому горизонті сама, більше того, мету вони поставлять перед собою таку ж — примирення, і діяти стануть наполегливо і рішуче. Що ж до представників знака, то їм залишиться тільки насолоджуватися ситуацією, що склалася, – приємною для них.

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