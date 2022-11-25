Евросоюз срочно передаст Украине 200 трансформаторов и 40 крупных генераторов

Каждый из генераторов может обеспечить бесперебойным электропитанием больницу малого и среднего размера.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС передаст Украине 200 средних трансформаторов, один крупный автотрансформатор и 40 электрогенераторов.

Об этом глава ЕК заявила после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы активизируем наши усилия и работаем с партнерами, чтобы оказать экстренную поддержку, которая нужна Украине для восстановления и поддержки электроэнергии и отопления для гражданского населения", – сказала фон дер Ляйен.

Также читайте Зеленский поговорил по телефону с фон дер Ляйен: что известно

Так, в настоящее время Еврокомиссия готовит через Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации скорейшую доставку в Украину пожертвований стран-членов и непосредственно средств из резерва комиссии. Речь идет о 200 трансформаторах среднего размера и крупном автотрансформаторе из Литвы, автотрансформаторе среднего размера из Латвии, 40 тяжелых генераторах из резерва rescEU, расположенных в Румынии.

Каждый из генераторов может обеспечить бесперебойным электропитанием больницу малого и среднего размера.

Еврокомиссия дополнительно работает над созданием нового энергетического хаба в Польше. Там будут принимать пожертвования от третьих лиц и помогать скоординированной доставке этих пожертвований в Украину, в частности, с партнерами по G7.

"Мы также обратились к соответствующим компаниям в разных странах с просьбой предоставить жизненно важное высоковольтное оборудование, включая дополнительные автотрансформаторы, и координируем свои действия с партнерами для их быстрой доставки в Украину", – сообщила фон дер Ляйен.

Напомним, правительство Японии передаст Украине генераторы и фонари на солнечных батареях на общую сумму более 2,5 млн дол.

Франция уже передала Украине 100 мощных генераторов, чтобы помочь справиться с последствиями российских атак по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, Германия пообещала помочь Украине в восстановлении объектов критической инфраструктуры, которые подвергаются враждеским атакам.

Украине не хватает электричества: когда будет свет у всех - руководитель "Укрэнерго"

Читайте также: