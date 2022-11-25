Євросоюз терміново передасть Україні 200 трансформаторів і 40 великих генераторів

Кожен із генераторів може забезпечити безперебійним електроживленням лікарню малого та середнього розміру.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС передасть Україні 200 середніх трансформаторів, один великий автотрансформатор та 40 електрогенераторів.

Про це очільниця ЄК заявила після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми активізуємо наші зусилля та працюємо з партнерами, щоб надати екстрену підтримку, яка потрібна Україні для відновлення та підтримання електроенергії та опалення для цивільного населення", – сказала фон дер Ляєн.

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Так, наразі Єврокомісія готує через Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації якнайшвидше доставлення до України пожертви країн-членів та безпосередньо засоби з резерву комісії. Йдеться про 200 трансформаторів середнього розміру та великий автотрансформатор із Литви, автотрансформатор середнього розміру з Латвії, 40 важких генераторів із резерву rescEU, розташованих у Румунії.

Кожен із генераторів може забезпечити безперебійним електроживленням лікарню малого та середнього розміру.

Єврокомісія додатково працює над створенням нового енергетичного хаба в Польщі. Там прийматимуть пожертви від третіх осіб та допомагатимуть скоординованій доставці цих пожертв до України, зокрема, з партнерами по G7.

"Ми також звернулися до відповідних компаній у різних країнах із проханням надати життєво важливе високовольтне обладнання, включно з додатковими автотрансформаторами, та координуємо свої дії з партнерами для їхньої швидкої доставки до України", – повідомила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, уряд Японії передасть Україні генератори та ліхтарі на сонячних батареях на загальну суму в понад 2,5 млн дол.

Франція вже передала Україні 100 потужних генераторів, щоб допомогти впоратися з наслідками російськи атакпо енергетичній інфраструктурі.

Окрім того, Німеччина пообіцяла допомогти Україні у відновленні обʼєктів критичної інфраструктури, які зазнають ворожих атак.

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